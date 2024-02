“La Corea del Nord sta inviando munizioni alla Russia”. La rivelazione dell'intelligence di Seul

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Mentre la maggior parte delle fabbriche delladel“operano al 30% della capacità per la carenza di materie prime ed energia, alcune funzionano a pieno regime e producono principalmente armi e proiettili per la”. La, comunicata dal ministro della difesa sudno Shin Won-sik a Yonhap, è in linea con alcune dichiarazioni rilasciate dall'intelligence ucraina ieri. epa07528535 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong-un (L) andn President Vladimir Putin (R) raising their glasses for a toast during a grand banquet aftern - North Korean talks at the Far Eastern Federal University campus on the Russky Island in ...