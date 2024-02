La capitale del Cross. La carica di 300 atleti al Bosco del Chignolo sognando il tricolore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Triuggio è pronta ad ospitare la seconda edizione dei Campionati italiani di DuathlonSprint, valevole anche come prima tappa del CircuitoFITRI. Domenica arriveranno in Brianza 300 specialisti da ogni parte d’Italia pronti a battersi su tre frazioni su sterrato, in successione e senza interruzione: una di corsa a piedi da tre chilometri, una in mountain bike da nove chilometri (15 chilometri per gli Assoluti) e, in chiusura, un’altra di corsa da un chilometro e mezzo. La novità principale di questa edizione sarà il rinnovato percorso per mountain bike ancora più scorrevole e divertente, caratterizzato da alcuni punti tecnici che esalteranno le qualità degli specialisti, il tutto nello scenario suggestivo deldel, undi pini di 12 ettari all’interno del Parco Valle ...