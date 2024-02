(Di martedì 27 febbraio 2024)Gunsi è aperto sull’abortodiFox in una. Nel suo ultimo singolo, intitolato dont let me go, l’artista ha dedicato alcuni versi al figlio mai natocoppia. “Come potrò vivere sapendo che la mia mano non era sulla sua pancia quando abbiamo perso il bebè?”, canta MGK, un probabile riferimento a quell’episodio, avvenuto a dieci settimane di gravidanza. Ma questa non è la prima volta che il cantanteal suo pubblico di quanto avvenuto: a maggio 2022, durante un’esibizione ai Billboard Music Awards,Gunaveva dedicato il pezzo Twin Flame al suo “bambino mai nato”. ...

Machine Gun Kelly si è aperto sull’aborto spontaneo di Megan Fox in una canzone . Nel suo ultimo singolo, intitolato dont let me go, l’artista ha dedicato ... (gravidanzaonline)

Sanremo e la fine dell’idea tradizionale di canzone: La sparizione dell’armonia, il trionfo del sound design, la prevalenza della ritmica sulla melodia, le basi scarnificate, la voce al centro, l’uso pigro dell’orchestra. Un rocker alternativo alla rice ...rollingstone

Nothing But Thieves a Milano, la scaletta del concerto al Fabrique (biglietti): Ecco i brani in scaletta e l’ordine di esecuzione delle canzoni per il concerto della band al Fabrique di Milano: Welcome to the DCC Is Everybody Going Crazy Tomorrow Is Closed Broken Machine Real ...soundsblog

La canzone di Machine Gun Kelly che parla dell'aborto spontaneo della fidanzata Megan Fox: Il cantante Machine Gun Kelly ha dedicato alcuni versi del suo ultimo singolo, ‘dont let me go’, al figlio mai nato.gravidanzaonline