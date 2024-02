Kvaratskhelia potrebbe ritrovarsi in panchina dopo le sostituzioni mal digerite TuttoSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ormai del Napoli dell’anno scorso non è rimasto nulla. L’unica cosa che può fare la squadra guidata ora da Calzona, è cercare di raddrizzare la stagione e trovare la vittoria in trasferta contro il Sassuolo, una vittoria che manca da troppo tempo. Proprio per questo ci saranno sicuramente delle riflessioni, secondoper capire chi giocherà domani sera, e non è scontato cheabbia ancora una volta il suo posto da titolare considerando che ha deluso nelle ultime gare Napoli, l’unico faro della squadra è Osimhen Paola Di Genova scrive su: Il Napoli sembra essere diventato un’imbarcazione senza bussola e si naviga guardando le stelle. Anzi “la” stella, l’unica presente nel team azzurro:Victor Osimhen. Senza di lui il Napoli fa fatica a segnare e nonostante lui, rientrato contro il Barcellona ...