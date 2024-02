“Kvaratskhelia guadagna un’inezia rispetto a Osimhen” Il rinnovo per triplicare l’ingaggio SportMediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nelle ultime ore si è parlato molto deldicon il Napoli. Il suo agente Mamuka Jugeli ha infatti dichiarato che molte squadre importanti sono interessate al georgiano e che il suo futuro si delineerà a maggio. Parlando deldi Kvara, De Laurentiis ha detto che le discussioni sarebbero iniziate a fine campionato e che l’entourage gli ha detto che il calciatore si trova bene a Napoli. De Laurentiis non ha fretta per ildiha commentato così le parole dell’agente del georgiano; “L’accordo fino al 2027 firmato da Kvara nell’estate del 2022 non è stato mai ritoccato e l’ex Dinamo Batumi percepisce ancora lo stesso stipendio. Si tratta, più nel dettaglio, di 1,2 milioni a stagione,...