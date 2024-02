Kvara | rischio enorme per il futuro | una mossa preoccupa il Napoli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ancoratskhelia al centro dell’attenzione in quel di. Le ultime indiscrezioni parlano di ultimatum al georgiano da parte del club. Una delle ultime parentesi negative vissute in casaè senz’altro l’attuale rendimento di Khvichatskhelia. Il talento georgiano, dopo la splendida rete siglata contro il Verona, ha infatti perso nuovamente feeling con la porta avversaria, spesso patendo l’asfissiante marcatura dei difensori e la poca libertà in fascia. Pian piano, quindi, le prestazioni del settantasette sono finite nuovamente per abbassarsi, come visto contro Barcellona e Cagliari. Qui, le espressioni di certo non contente ditskhelia al momento del cambio hanno donato nuovo materiale ai tifosi perrsi, prima che arrivassero anche le news odierne a ...

