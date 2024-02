Kurt Cobain e gli anni ‘90 di Bologna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Proprio a 30dalla morte di, avvenuta il 5 aprile del 1994 a Seattle, quando l'artista simbolo di una generazione si sparò un colpo di fucile, esce nelle librerie italiane "La notte in cui ho ucciso" di Azzurra D'Agostino, scrittrice nata sul nostro Appennino, a Porretta Terme, che per dueha lavorato su questo libro che è anche un progetto sull'adolescenza. O meglio: sul cercare di capire cosa rimane di noi quando decidiamo di uccidere la nostra adolescenza, spesso incarnata da una figura mitica, come fu, ma prima di lui tanti altri, da James Dean a Jim Morrison fino ai più recenti Amy Winehouse e Chris Cornell, e ai giovanissimi Lil Pip e XXX Tentacion, morti ...