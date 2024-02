Kristoffer Olsson colpito da malore improvviso | lo svedese è attaccato a un respiratore

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una notizia ha sconvolto il mondo del calcio: il centrocampistaè statodae lotta tra la vita e la morte. Come conferma la federazioneattraverso una nota, il classe 1995 è collassato in casa e si trova in questo momento ricoverato in ospedale in Danimarca, in terapia intensiva con unper favorire l’ossigenazione. Il Midtjylland, club di appartenenza, ha pubblicato un comunicato ufficiale: “alla luce delle crescenti voci sul motivo dell’assenza dinegli ultimi tempi, ci sentiamo obbligati a rendere pubblico questo annuncio. Il 28enne calciatore della nazionaleha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 ...

