Kit Harington torna a teatro a Londra nel cast di Slave Play

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 febbraio 2024) L'attore Kitsarà impegnato a, da giugno a settembre, con lo spettacolodi Jeremy O. Harris. Kittornerà ain occasione dello spettacolodi Jeremy O. Harris. Il commediografo ha svelato il coinvolgimento della star della serie Il Trono di Spade, sottolineando che la sua presenza non sarà una "distrazione". Le dichiarazioni dell'autore Harris ha raccontato a The Guardian ha raccontato come Kitnon voglia in nessun modo la produzione si trasformi "nell'esperienza Jon Snow". Jeremy ha sottolineato: "Kit stava dicendo: 'Non voglio che diventi Kitin, ...