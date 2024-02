Kieran Culkin visita Naughty Dog | novità in arrivo per la serie di The Last of Us?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 27 febbraio 2024)Dog potrebbero collaborare per progetti futuri? Lo pensa, o lo spera, qualcuno dopo ladell’attore agli studi del team di sviluppo., fratello del celebre Macaulaydi Mamma ho perso l’aereo, è un attore sulla cresta dell’onda grazie al suo ruolo in Succession. LaHBO gli è valsa il premio Emmy di migliore attore protagonista in unadrammatica, riconoscimento per cui correva anche Pedro Pascal per Theof Us. Le foto pubblicate dal profilo X di Theof Us News mostrano laagli studi da parte dell’attore insieme alla moglie Jazz Charton. Di per sé questo non dimostra niente, ma qualcuno si spinge a supporre che ...