Kayode | parla l'agente | 'C'è ancora la Premier su di lui | ma la Fiorentina stia tranquilla'

LEGA SERIE A, Gaffe su Kayode: "Il campione africano": Gaffe della Lega Serie A nei confronti di Michael Kayode. Sul proprio profilo Twitter in lingua inglese la Lega ha celebrato il primo gol in carriera del terzino in campionato, ...firenzeviola

Premier League su Kayode, l’entourage rassicura: “Ha un contratto con la Fiorentina”: Il 2-1 con coi la Fiorentina si è liberata della Lazio ha portato la firma anche di Kayode, che ha siglato il gol del momentaneo pareggio, prima che ...footballnews24

ITALIANO, Noi disuniti Tutte falsità, parla il campo: Intervenuto ieri sera a RadioRai dopo il successo sulla Lazio, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha anche risposto alla voci di chi ha accusato la squadra viola di essere un gruppo ...firenzeviola