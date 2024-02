Kate Middleton dimessa | le condizioni della Principessa del Galles

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 febbraio 2024)prosegue la sua convalescenza dopo l’intervento chirurgico all’addome dello scorso 16 gennaio. Ladelsi sta riprendendo bene, anche grazie all’amico speciale che sa cosa le occorre. Ma quando tornerà al lavoro, dopo Pasqua, avrà bisogno di trovare il giusto equilibrio tra benessere fisico e mentale, perché non sarà facile., le prime sfide al suo ritorno al lavoroha subito un’operazione complicata che richiede molti mesi per recuperare a pieno le forze. Il Palazzo sta mettendo a disposizionedelogni tipo di aiuto per alleggerirle la pressione e smaltire il lavoro senza che al suo rientro sia sottoposta a stress ...