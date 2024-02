Juventus | si rivede Kean | ecco quando può tornare in campo

Dopo l’assenza dal campo in seguito alla gara contro il Verona, Denzel Dumfries è tornato in campo nella mezz’ora finale della trasferta sul campo della ... (inter-news)

Rabiot e McKennie infortunati: come può cambiare il centrocampo della Juventus: Due infortuni che costringeranno Allegri ad inventarsi qualcosa a centrocampo. La Juventus non ha reso noti i tempi di recupero necessari per rivedere Rabiot e McKennie in campo, ma la sensazione è ...msn

La Juventus torna sul gol di Rugani con il Frosinone: "Istanti di felicità": La Juventus, sul proprio account "X", torna sul gol realizzato da Rugani all'ultimo secondo nel match di campionato vinto domenica scorsa contro il Frosinone: "Istanti di felicità", così scrive il ...tuttojuve

CorSport - Juventus, Mckennie e Rabiot out con il Napoli e non solo: i tempi di recupero: Emergenza a centrocampo per la Juventus, i bianconeri perdono Rabiot e McKennie ... Napoli di domenica ma i tempi probabilmente saranno più lunghi. L'orizzonte per rivedere in campo i due giocatori ...ilbianconero