Juventus | per McKennie arriva il momento del rinnovo | tutti i dettagli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Westonne avrà per un po', salvo sorprese non tornerà prima che termini la prossima sosta. La lussazione alla spalla...

La sofferta vittoria conquistata in extremis contro il Frosinone nell'ultima giornata di campionato ha permesso alla Juventus di ritrovare parzialmente il ... (today)

Una sfida, quella del Maradona, in cui la Juventus dovrà dare continuità alla sofferta vittoria conquistata in extremis con il Frosinone. I bianconeri, ... (today)

Nicolò Fagioli , centrocampista della Juventus ancora alle prese con la squalifica per il caso scommesse, ha partecipato al terzo incontro ... (calciomercato)

Italia senza scampo contro l'Inghilterra: finisce 5-1 per la campionesse d'Europa: Nella prima uscita dell’era post Sara Gama – già rientrata ad allenarsi con la Juventus – Soncin ripropone il 5-3-2 ... L’unico segnale di vita, per le azzurre, arriva poco prima dell’intervallo con ...gazzetta

Clamoroso Juve, svolta per il ritorno di Conte: c’è la conferma: Secondo quanto riportato da Aurelio Capaldi ai microfoni della Rai, l’allenatore è in attesa di una chiamata per tornare sulla panchina della Juventus. Conte sarebbe anche disposto ad abbassare di ...calcionews24

Ascolti 26 Giornata Serie A 2023/24 DAZN, 1,4 milioni per Milan-Atalanta: Ascolti 26 Giornata Serie A 2023/24 DAZN, 1,4 milioni per Milan-Atalanta, La 26esima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (tra il 23 e il 26 Febbraio) su DAZN, secondo dato, rilevato con ...digital-news