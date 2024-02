Juventus | il sondaggio | chi volete come allenatore? Sette candidati | VOTA!

REPUBBLICA - Napoli, i tifosi va in soccorso di Calzona, sold-out per le sfide con Sassuolo e Juventus: Come riporta La Repubblica, i tifosi del Napoli hanno preso d'assalto i botteghini per le gare contro Sassuolo in trasferta e Juventus al Maradona: "Il pubblico di Napoli va in soccorso di Calzona e d ...napolimagazine

Sportmediaset - Quattro colpi e due cessioni pesanti: la Juventus pensa già al futuro: "La Juventus pensa già al futuro", è il titolo di Sportmediaset che ha provato ad anticipare le prossime mosse della Juventus: "Il ritorno in Champions League dovrà essere accompagnato da una adeguata ...tuttojuve

IL MATTINO - Napoli-Juventus, già venduti 43mila biglietti, si va verso il sold-out: Come riportato da Il Mattino, per Napoli-Juventus si prevede il sold-out allo stadio Diego Armando Maradona. Al momento già venduti oltre 43.000 biglietti.napolimagazine