Juventus e Atalanta su Brescianini | il Milan ha una percentuale sulla rivendita | cifre e dettagli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il Frosinone non si rialza e contro laarriva la quarta sconfitta consecutiva che non consente ai ciociari di allontanarsi dalla zona...

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la 26ma giornata della Serie A. L’Inter ha sconfitto il Lecce per 4-0 con la doppietta di Lautaro Martinez, ... (oasport)

Il Milan pareggia 1-1 contro l'Atalanta e si allontana dal secondo posto, ora distante quattro punti. La Dea resta un'avversaria ostica per i rossoneri , che in ... (ilmessaggero)

Lecce, si entra in un mese di fuoco: al via gli «spareggi»: Nelle ultime dieci partite, infatti, il Lecce ha perso due volte contro l’Inter capolista, poi contro la Juventus seconda in classifica, ma anche sui campi difficili di Atalanta, Lazio e Bologna, ...lagazzettadelmezzogiorno

Sportmediaset - Quattro colpi e due cessioni pesanti: la Juventus pensa già al futuro: "La Juventus pensa già al futuro", è il titolo di Sportmediaset ... e piacerebbe anche al Napoli. L'Atalanta lo valuta non meno di 40-50 milioni di euro anche se il gradimento nerazzurro per Soulé ...tuttojuve

Dalla Juve alla Serie A: “Scartato dai bianconeri”: Per Napoli e Atalanta, invece, sono in palio punti pesanti per la zona ... La Fiorentina l’ha preso, è stato non ritenuto pronto dalla Juventus, poi ha fatto il giro per la Serie D andando a Gozzano e ...calciomercato