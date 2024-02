Juventus | centrocampo in emergenza | le soluzioni di Allegri per Napoli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una sfida, quella del Maradona, in cui ladovrà dare continuità alla sofferta vittoria conquistata in extremis con il Frosinone. I bianconeri, contro i ciociari, hanno ritrovato il successo dopo quattro gare in cui avevano raccolto appena due punti, ma adesso dovranno lasciarsi...

Nel parallelo fra Inter e Juventus, Longhi evidenzia come un problema dei bianconeri sia dato dal fatto che i difensori non partecipano alla manovra. Mentre ... (inter-news)

Calciomercato Juventus, quattro colpi per la prossima stagione: i nomi: Una cifra elevata, che la Juventus potrebbe tuttavia abbassare inserendo nell'operazione il cartellino di Matias Soulé, giocatore apprezzato a Bergamo. Altro obiettivo della Vecchia Signora, per ...today

Juventus, emergenza centrocampo a Napoli: le ipotesi per sostituire Rabiot e McKennie: È emergenza centrocampo per la Juventus in vista della trasferta di Napoli e, probabilmente, anche per qualche altra partita. Per la prima volta quest'anno Allegri dovrà rinunciare contemporaneamente ...sport.sky

Chiesa Juve, irrompe una big inglese: gli aggiornamenti: Anche il Manchester United si aggiunge alla corsa per Federico Chiesa. La Juve dovrà stare attenta alle tante attenzioni provenienti dalla Premier Sembra che il Manchester United sia interessato a, ...juventusnews24