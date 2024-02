Juve | l’eroe Rugani ancora senza rinnovo L’agente | “Ci chiameranno?”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Torino, 27 febbraio 2024 - Un gol salvifico quanto importante, in primis per rintuzzare l’assalto del Milan e poi per arginare il momento di crisi. Il guizzo da attaccante di Daniele, mestiere difensore, vale tanto nella corsa Champions dellantus e vale tanto nel percorso di uscita da un tunnel arredato di 2 punti in 4 partite, che aveva sancito la fuga dell’Inter, ora a più 9, e l’avvicinamento pericoloso del Milan. Davanti ai bianconeri si staglia ora il match di Napoli, contro un’altra squadra in crisi, ma Allegri e Giuntoli puntano forte al secondo posto, che garantisce soldi in più e il ritorno in Champions League, con annessi 50-60 milioni di possibili ricavi aggiuntivi. Per fare mercato in entrata serviranno come il pane e in ottica programmazione futura potrebbero servire anche per proseguire con Max Allegri. Intanto, però, ...