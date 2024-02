Jesi | un impiccato nella bacheca dei partiti | nuova denuncia di Fratelli d' Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024)(Ancona), 27 febbraio 2024 – Era appena stato pizzicato l’autore degli strappi ai manifesti che ladid’, sotto l’Arco del Magistrato è finita di nuovo nel mirino dei vandali. Stavolta con un pennarello è stato disegnato un uomodi fianco alla scrittad’e sotto delineato in grande il simbolo della falce e martello con la stella a cinque punte. “Ci auguriamo che gli autori di questo vergognoso atto intimidatorio siano individuati – commenta la coordinatrice cittadina di Fdi Milva Magnani - come i precedenti e soprattutto ci aspettiamo una netta e inequivocabile condanna da parte di tutte le forze politiche, la sinistra in primis, dal sindaco Fiordelmondo, dalla giunta. È un pericoloso e inaccettabile atto di ...