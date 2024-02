Jesi Ufficiale | il 17 marzo la 42° Caminada de San Giuseppe

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Organizzata dalla Usd Spes. Per l’occasione sarà consegnato il 9° premio ‘Paolo Pirani’ e il premio a uno dei partecipanti alla 1° edizione del 191980, 27 febbraio 2024 – E’. Come dda noi anticipato nei giorni scorsi domenica 17prenderà il via la 42° edizione della tradizionale “de San”. A renderlo noto l’organizzazione a capo della Usd Spese verranno riproposti, con inizio alle ore 9.30, i classici tre percorsi di 3 – 6 – 12 Km. La quota di iscrizione è di 5€ e a tutti gli iscritti verrà consegnato un pacco alimentare ed un carnet di buoni sconto presso i ‘Si con Te’ di via Puglisi e del Torrione ed un buono di acquisto da 10€ da Barchiesi Sport (da utilizzare per una spesa minima di 50€). La ...