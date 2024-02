Jesi | due senzatetto avevano occupato un ex negozio | donna espulsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024)(Ancona), 27 febbraio 2024 - Un altro soggetto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato allontanato dal territorio. I poliziotti della questura hanno dato esecuzione a un’espulsione amministrativa nei confronti di una cittadina moldava senza fissa dimora, con accompagnamento immediato alla frontiera. Tutto è iniziato nel pomeriggio dello scorso sabato, quando, alcuni esercenti nel quartiere San Giuseppe segnalavano alla polizia locale dila presenza di ignoti all'interno di unnon più utilizzato. Il primo intervento non dava alcun esito se non verificare la circostanza che rappresentava in modo evidente una situazione di occupazione abusiva da parte di alcuni soggetti in quel momento irreperibili. Nella prima mattinata di ieri è sopraggiunto il fabbro dell'amministrazione di condominio per aprire la ...