Jasmine Paolini e l’arte di cambiare

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Il compito più difficile nella vita èse stessi”. Nelson Mandela, per un essere umano, è complicato., per un tennista, è un’impresa. Modificare l’esecuzione di un colpo, il proprio corpo, la tattica. Perchéqualcosa che sta funzionando? Per quale motivo influenzare elementi che, seppur senza eccellere, portano a un risultato sicuro? Il rischio di peggiorare, di perdersi, esiste. Ma ambizione, fiducia (in se stessi e nel proprio team) e consapevolezza possono fare la differenza. Se poi vi è un coach che sa entrare nella mente degli allievi, il cambiamento può avere inizio.e Renzo Furlan – Foto Ray GiubiloRenzo Furlan e. Un connubio vincente, senza ombra di dubbio. Il salto di qualità, ...