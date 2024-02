Jasmine Paolini | “Con Sara Errani ci alleniamo per migliorare la mia volée | mi ha dato dei consigli”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024)sta vivendo un momento magico della sua carriera e può godersi il nuovo best ranking (n.14) dopo aver vinto il torneo WTA 1000 di Dubai. Dopo l’ottimo percorso a Melbourne, in cui aveva raggiunto gli ottavi di finale degli Australian Open, la toscana a questo punto alza l’asticella e mette nel mirino la top10 in attesa dei prossimi grandi appuntamenti in calendario: gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros, Wimbledon e le Olimpiadi di Parigi. L’azzurra, dopo aver trionfato negli Emirati Arabi, ha rilasciato una lunga intervista a WTA Insiders in cui ha parlato anche dei paragoni con il passato recente del movimento azzurro femminile: “Penso che all’inizio ci paragonassero di più alla vecchia generazione, ma ora si stanno concentrando maggiormente sui buoni risultati del tennis maschile attuale, il che è molto positivo perché non ...