Jasmine Carrisi svela perché non è fidanzata | il motivo vi sorprenderà

Leggi tutta la notizia su movietele

(Di martedì 27 febbraio 2024)fa una rivelazione a riguardo alla sua vita sentimentale, raccontando ilper cui non è. Ecco cos’ha detto. Durante una sua ospitata a Generazione Z,si racconta come non ha mai fatto di fronte a Monica Setta. E’ stata la stessa figlia di Al Bano a rivelare che per MovieTele.it.