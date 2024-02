Italia ko 5-1 contro l’Inghilterra | Soncin | «Ho visto cose positive»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le parole di Andrea, ct dell’femminile, dopo la sconfitta. Tutti i dettagli Andrea, ct dell’femminile, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko per 5-1. PAROLE – «Siamo partiti un po’ a rilento, ma a tratti ho. Sl di là del risultato queste partite ci devono dare la convinzione di ciò che possiamo fare. Non è una sconfittauna Nazionale così forte che ci fa perdere consapevolezza: potevamo fare più gol e questo ci deve convincere che si può fare di più anchecampionesse di questo livello».

Da giorni cerco di scoprire senza successo perché nessun giornalista italiano legge il Tehran Times. Me lo chiedo perché nessun mezzo di informazione (né le ... (formiche)

Una forte ondata di Maltempo sta attraversando l’ Italia . Fa sapere il Meteo.it come: “Fino a domani mattina, mercoledì 28 febbraio, sarà soprattutto il ... (caffeinamagazine)

Emmanuel Macron alza l’asticella sulla guerra in Ucraina. O almeno, ci prova. Il presidente francese ha avanzato ieri l’ipotesi di inviare truppe Nato a Kiev ... (open.online)

Italia senza scampo contro l'Inghilterra: finisce 5-1 per la campionesse d'Europa: Esce ridimensionata l’Italia dall’amichevole contro le inglesi, campionesse d’Europa e vicecampionesse del mondo. Davanti ai circa mille spettatori (pochi…) di Algeciras – porto affacciato sullo ...gazzetta

Basket, la Virtus Bologna ospita il Valencia in Eurolega. I bianconeri vogliono riscattare il ko contro l’AS Monaco: A distanza di due settimane dall’ultimo impegno in Eurolega per fare spazio prima alla Coppa Italia e poi alle Qualificazioni agli Europei 2025, la Virtus Bologna torna a calcare il palcoscenico della ...oasport

Un ex attaccante granata sulla panchina del Chieti: Con il Torino ha esordito in Serie A agli ordini di Rosario Rampanti, ha anche realizzato un gol, in Coppa Italia, contro il Monza. Parliamo di Pasquale Luiso, il Toro di Sora, che dopo aver allenato ...torinogranata