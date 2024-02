IT-Wallet pubblico e privato | la differenza e il piano per farlo partire

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’IT-è stato ufficialmente istituito grazie al decreto Pnrr approvato in Consiglio dei Ministri il 26 febbraio, ma affinché sia reale, ovvero entri in vigore, mancano ancora alcuni passaggi. Il Sistema di portafoglio digitale italiano, che come vi abbiamo raccontato più volte conterrà patente, carta d’identità e tessera sanitaria, avrà infatti bisogno di un decreto attuativo con tanto di linee guida che faranno chiarezza su caratteristiche tecniche e tipologia dei servizi resi disponibili, ma anche le modalità di accreditamento presso l’Agenzia per l’Italia digitale dei fornitori delle soluzioni dell’IT-. Perché il Sistema sarà rivolto sia alsia al. Ma qual è la? IT-, un sistema a due volti Il decreto che ha avuto ...

