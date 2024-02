It-Wallet | chi si occuperà dell' app nazionale dell' identità

(Di martedì 27 febbraio 2024) Approvato il decreto per istituire ilper archiviare i documenti personali. Affida a PagoPa e Poligrafico e Zeccao Stato, costerà 300 milioni per i prossimi tre anni

IT-Wallet pubblico e privato, la differenza e il piano per farlo partire: Via libera all’IT-Wallet dal Cdm con decreto del 26 febbraio, ma mancano ancora dei passaggi chiave per l’entrata in vigore del sistema: ecco quando arriverà ...quifinanza

Satoshi Nakamoto: oggi il suo Wallet di Bitcoin vale oltre 56 miliardi di dollari: Ovviamente non si sa la motivazione di questa transazione, ma c’è chi sostiene che i 99,7 BTC presenti nel Wallet, mai mossi per 15 anni, andrebbero considerati come “persi”. Ora, che di quei 99,7 BTC ...cryptonomist.ch

Samsung Wallet (Pay): fine supporto sui vecchi modelli, ecco quali: A partire dal 15 marzo 2024, chi possiede uno smartphone Samsung basato su sistema operativo Android 9.0 o precedente non riceverà più supporto all’app Samsung Wallet. Samsung precisa che “potrete ...gizchina