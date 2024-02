Israele | ' decine di razzi dal Libano sull' Alta Galilea'

Guerra Israele-Hamas news, Biden: “Tel Aviv fermerà le operazioni a Gaza durante il Ramadan”: Intanto continuano a combattimenti sia a Gaza, dove le vittime sarebbero almeno 30mila secondo le stime di Hamas, mentre decine di razzi sono stati lanciati dagli Hezbollah nel nord di Israele dove ...quotidiano

Biden: «Israele fermerà operazioni a Gaza durante il Ramadan». Houthi, attacco ai cavi di dati internet nel Mar Rosso: I dirigenti senior delle comunicazioni internazionali e delle società di cavi sottomarini hanno pubblicato report sui danni su Linkedin e X. Guerra Israele-Hamas a Gaza, gli aggiornamenti sul ...ilgazzettino

Gaza, Hrw: Israele non sta rispettando la sentenza della Corte dell'Onu sugli aiuti umanitari: Israele non ha rispettato l'ordine della Corte internazionale ... In base all'accordo Hamas dovrebbe liberare alcune delle decine di ostaggi che detiene nella Striscia in cambio del rilascio di ...it.euronews