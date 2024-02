ISEE sotto i 15 mila euro | nuovo bonus di 460 euro | come funziona e scadenza

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sostegno al reddito, una nuova misura potrebbe riguardare le fasce di reddito più basse: 460al didi 15di. Vediamo di cosa si tratta e i requisiti per accedervi. Sostegno al reddito: le novità 2024 – (ilcorrieredellacitta.com)Si parla in questi giorni di unprovvedimento di 460per le famiglie più bisognose. In realtà si tratta della riproposizione, eventuale, di una misura già erogata nei mesi scorsi: non denaro contante, piuttosto la possibilità di acquistare beni di prima necessità peraltro avvalendosi di ulteriori scontistiche da parte dei supermercati aderenti. Non ultima la possibilità di pagare il carburante o comprare abbonamenti per il trasporto pubblico. E ora una nuova ...

Si rinnova anche per il 2024 il programma Carta Acquisti : si tratta di una Carta prepagata per il pagamento elettronico dedicata ai cittadini di età pari o ... (ilfattoquotidiano)

Contributi a famiglie con minori disabili: Il Comune sostituirà la Regione nel fornire contributi alle famiglie con minori disabili. Il sostegno sarà di 700 euro per figlio e potranno richiederlo nuclei con ISEE sotto i 30mila euro.lanazione

Bonus nido 2024, chi può avere l’asilo gratis Le regole e gli importi in base all’ISEE: La buona notizia è per le famiglie con due figli sotto i dieci anni. Come ricorda il Sole 24 ore, in presenza di un fratello o sorella under 10 il contributo aumenta «solo per le prime due fasce ISEE ...corriere

Btp fuori dall’ISEE ma non per questi bonus, famiglie prese in giro: Serve dunque che l’ISEE - che già ha lo svantaggio di guardare alla situazione ... E se prima si poteva pensare di investirli, ad esempio acquistando Btp, per stare al di sotto del limite, con la ...money