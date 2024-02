Inzaghi | contro l’Atalanta cambio di marcia | il bilancio tra Inter e Lazio

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’si prepara ad affrontarenella sfida valevole per il recupero della ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A. Simonearriva alla gara con un, tra, che vede undinelle ultime stagioni.– Da allenatore, Simoneha affrontato fin quiper ben diciotto volte tra Serie A e Coppa Italia. Sei sulla panchina dell’(quella di domani sarà la settima) e dodici su quella della. Ilper il tecnico vede un nettodinelle ultime stagioni, dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra. Nei sei incontri ...

L’ Inter si prepara ad affrontare il Lecce nella sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. Simone Inzaghi arriva alla ... (inter-news)

Inzaghi e l’Inter proseguono il percorso in testa alla classifica di Serie A con largo margine, grazie alla vittoria per 0-4 di Lecce. Un successo che rende ... (inter-news)

L'Inter vola in campionato e si avvicina sempre di più alla seconda stella ma Inzaghi mantiene i piedi ben saldi a terra: " Dobbiamo rimanere concentrati ... (fanpage)

L’Inter perde Inzaghi Ha un anno di contratto e 2 big di Premier hanno chiesto informazioni: L'Inter di Simone Inzaghi continua a colpire per gioco e risultati, non soltanto in Italia.tuttonapoli

Biasin: "Marotta proporrà rinnovo a Inzaghi, ma non c'è fretta. Ora bisogna fare punti Scudetto": Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato in diretta su TvPlay. “Sono molto contento delle voci riguardanti Inzaghi perché un anno fa si diceva che non ...tuttojuve

La Premier mette gli occhi su Inzaghi: “Era solo questione di tempo”: Simone Inzaghi – calciomercato.it (Lapresse) I nerazzurri, reduci dalla vittoria in casa del Lecce, cercano di allungare ancor di più in classifica contro una delle squadre più in forma del torneo che ...calciomercato