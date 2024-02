Invio truppe in Ucraina | da Nato e Paesi Ue coro di no a Macron

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (askanews) – Prima presa di distanza, sul fronte occidentale, riguardo all’ipotesi di undidi terra in. Un’opzione di cui ha parlato ieri, per la prima volta e apertamente, il presidente francese Emmanuel, al termine della Conferenza di Parigi sull’assistenza a Kiev. Secondo il capo di Stato francese, l’di militari nel Paese aggredito dalla Russia non è da escludere, anche se su questo punto ancora “non c’è consenso” tra ieuropei e gli alleati della. Evidente il rischio sotteso a una simile scelta, e chiarito a tutti – se mai ce ne fosse bisogno – dalla pronta reazione del Cremlino: se l’Occidente invieràin, uno scontro diretto tra la Russia e la ...