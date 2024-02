Intesa vincente Conte-Schlein La Sardegna è solo l’inizio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ieri, mentre scrivevamo questo articolo, erano sedici ore che insi contavano le schede in uno spoglio che pareva uno stillicidio. Nello staff di Alessandra Todde, futuribile presidente di Movimento 5 stelle, Partito democratico e Alleanza verdi e sinistra dalle prime ore del mattino è galleggiata la sensazione che la lentezza sia un effetto di macchinosità burocratica ma anche un effetto scenico per mimetizzare la sconfitta della destra. “Stanno cercando in tutti i modi di arrivare ai Tg della sera con il titolo sul testa a testa”, si dicono i parlamentari del Pd. Ellypiazza uno schiaffone ai terzopolisti del Pd. L’alleanza con il M5S die Avs è un modello per le altre regioni Per come è andata a finire l’evento è epocale: il campo largo ma non slabbrato che tiene insieme i 5S e i dem con l’appoggia di verdi e ...