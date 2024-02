Intesa Sanpaolo premia la crescita sostenibile | 5 mld alle Pmi che investono nell’innovazione Il bando

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Prende il via “Crescibusiness Progettiamo”, la nuova iniziativa di valorizzazione chededicapiccole aziende e partite Iva del commercio, artigianato, servizi alla persona, ristorazione e turismo. L’obiettivo ère le buone pratiche in ambito ESG e promuovere la sostenibilità come fattore die di sviluppo per le aziende, in linea con il PNRRe con il Piano Industriale del Gruppo. Si tratta di temi divenuti prioritari nell’agenda economica italiana e declinati anche per le molte piccole aziende che, grazie a pratiche semplici e sostenibili, possono ridurre il proprio impatto ambientale e accrescere il valore sociale. Azioni che si traducono in valori tangibili e misurabili, come contenere il consumo di acqua ed elettricità, utilizzare ...