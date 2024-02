Inter | ora stop all’asterisco! Con una consapevolezza diversa dal passato

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’dopodomani toglierà finalmente l’asterisco dalla classifica, con il recupero contro l’Atalanta. La capolista ci arriva molto meglio rispetto all’altra volta e adesso va dato il colpo decisivo. CHIUDERE I GIOCHI – L’vincendo mercoledì contro l’Atalanta andrebbe a +12 sulla Juventus seconda e +16 sul Milan terzo. Un vuoto clamoroso in classifica, con un rendimento dopo ventisei giornate migliore anche del Napoli della scorsa stagione. Sì, perché andare a 69 punti vorrebbe dire essere anche a +1 sulla squadra di Luciano Spalletti, che un anno fa aveva spazzato via la Serie A vincendola senza avversari. Cosa che punta a fare anche quella di Simone Inzaghi, devastante nell’inizio di 2024 con dieci vittorie consecutive su altrettante partite. Uno strappo forse decisivo, da completare proprio nel recupero. Mercoledì alle 20.45 non sarà una gara ...

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter -News.it! L’appuntamento fisso in video di ogni lunedì, oggi eccezionalmente alle 18:30, con Romina Sorbelli in ... (inter-news)

L’Inter continua a volare in campionato: “Date Leao a Inzaghi e vedete cosa diventa”: Inter super anche a Lecce: le reazioni social Sui social ... pensavo non ci fosse speranza C’è da dire che ora è molto migliorato rispetto anche a l’anno scorso e chi non lo ammette è in malafede, ben ...calciomercato

Giaccherini: "Juve a Napoli con la mente libera, ma occhio alle assenze e allo scarso rendimento di Chiesa...": Ora è ripartita ed ha la mente più libera, visto che non ha ora il peso del dover essere l’anti-Inter. Occhio però alle assenze di Rabiot e McKennie, oltre allo scarso rendimento di Chiesa: sono tutti ...tuttojuve

Salandin: "Restano Alcaraz, Nicolussi e Miretti. Questa rosa doveva fare concorrenza all'Inter...": diventano titolari della 2*.Si fanno male e restano Alcaraz (prima era un tennista e ora è Gesù senza giocare) nicolussi e miretti. Ma sta rosa doveva fare concorrenza a Inter.Ciao". Questo il ...tuttojuve