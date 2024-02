Inter-Atalanta | probabili formazioni e orari tv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Milano, 27 febbraio 2024 - Primo snodo cruciale per l’in campionato. Si chiude la classifica con l’asterisco con il recupero tra i nerazzurri di Inzaghi e la Dea di Gasperini, con la possibilità per la capolista di allungare a più dodici sulla Juventus e chiudere, definitivamente, i discorsi sulla lotta al titolo. Nove i punti di vantaggio per i nerazzurri che hanno sfruttato il momento di crisi della Juve, due punti in quattro partite prima della vittoria contro il Frosinone, per trovare la prima vera fuga Scudetto che potrà esser rimpinguata vincendo il recupero. L’, invece, vuole sfruttare la partita di mercoledì 28 per scavalcare in classifica il Bologna, che ora è quarto e reduce da cinque vittorie di fila. Rossoblù avanti di due punti a causa del pareggio della Dea domenica sera contro il Milan: è duello tra l’allievo Thiago Motta ...

