Inter-Atalanta | Gasperini rilancia Scamacca? La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’dopo il pareggio con il Milan ritrova l’nel suo percorso, per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. Gian Pierodopo aver parlato in conferenza stampa ha dato indicazioni riguardo alcuni giocatori, in particolare Gianlucache potrebbe tornare a giocare titolare. RECUPERO – Niente più asterisco in classifica,mercoledì 28 febbraio giocheranno a San Siro il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. Gian Pierooggi in allenamento valuterà le condizioni di Giorgio Scalvini dopo l’infortunio contro il Milan, in ogni caso pronto Hien al suo posto. Completano il reparto Djimsiti e Kolasinac davanti al confermatissimo Carnesecchi, protagonista del pareggio contro il Milan. Novità a ...