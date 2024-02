Inter-Atalanta | Asllani ha un’insidia! Poi tre ritorni sicuri dal 1? ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 febbraio 2024) Verso, recupero della ventunesima giornata di campionato. Simone Inzaghi si riaffiderà a qualche titolare,essante il ballottaggio conin mezzo al campo. IL RECUPERO ? Vigilia di, recupero della ventunesima giornata con fischio d’inizio domani alle 20.45 a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi punta all”undicesima vittoria consecutiva, che varrebbe il +12 in classifica. I nerazzurri di Milano si ritroveranno senza Calhanoglu, per cui l’obiettivo è duplice, nonché senza Thuram e Acerbi. In mezzo al campo è aperta bagarre trae Barella. L’albanese, perfetto sostituto di Calhanoglu a Lecce, dovrebbe essere rilanciato, ma occhio al sardo in cabina di regia. Opzione già provata nella ripresa al Via del Mare, dopo ...