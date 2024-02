Intelligenza artificiale per la rievocazione della storica battaglia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si svolgerà sabato e domenica ladi Garlasco, avvenuta esattamente 500 anni fa con le forze dell’imperatore Carlo V d’Asburgo che attaccarono il borgo. Oltre alla, una serie di spettacoli. Tra le varie iniziative, con l’è stata creata la figura di frate Pietro, accompagnatore virtuale in Rete del lettore impegnato nella scopertastoriacittà. All’iniziativa, che ha il patrocinioRegione, hanno lavorato in sinergia dipendenti comunali, volontari e commercianti.

