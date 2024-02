Instagram | satira e pesto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il cibo è un affare serio. Per lo meno, a detta nostra, che di cibo scriviamo e che proviamo, ogni giorno, a portare punti di vista concreti e riflessivi su un argomento che, per il grande pubblico, rimane sempre e comunque pop. E allora ci siamo chiesti: può un argomento così popolare, così ricco di attenzione, essere spostato in un dialogo diverso, utilizzato in un linguaggio differente dal solito? La risposta ci è arrivata da, grande contenitore culturale dei nostri tempi, dove la divulgazione fa rima con intrattenimento e anche il cibo può diventare spunto per una traccia satirica. La ricetta delalla poliziesca: ce lo siamo ritrovati lì, in un feed pieno di menu degustazione e pizze preparate seguendo il trend dell’ASMR (che, per chi più boomer di chi scrive, sono quei video dove i rumori amplificati diventano protagonisti). ...