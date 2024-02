Infortunio Tomori | buone notizie per il Milan e Pioli!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 27 febbraio 2024): filtranoin casaper il rientro in campo del difensore centrale rossonero Arrivanoin casaper quanto riguarda le condizioni di Fikayo. Il centrale inglese è pronto al rientro e, salvo sorprese, sarà a disposizione per la sfida contro la Lazio di venerdì 1 marzo. Il difensore, come riportato da Calciomercato.com, da domani si allenerà con il resto della squadra con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe nelle prossime uscite: se non contro la squadra di Sarri, in Europa League o contro l'Empoli.