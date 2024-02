Infortunio Rovella | Sarri ci spera | la situazione in vista del Milan

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il centrocampista della Lazio punta al rientro contro i rossoneri in campionato dopo i problemi con la pubalgiasì,no. In casa Lazio questo dubbio amletico sta tenendo col fiato sospeso il mondo biancoceleste, soprattutto indell’anticipo di venerdì sera in casa contro ildi Stefano Pioli. Ormai è risaputo che la fastidiosa pubalgia accusata dasta mettendo in salita il suo recupero, anche se questa volta il quadro sembra essere migliorato. Secondo il Corriere dello Sport, le prossime ore saranno decisive epotrebbe ritrovare il giocatore almeno almeno in panchina.

