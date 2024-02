Ineos Fusilier | anteprima del nuovo fuoristrada Ineos

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) –è il4×4 svelato dallaAutomotive. Unsenza compromessi che sarà disponibile con due varianti di propulsione a zero o basse emissioni, ilè stato sviluppato in collaborazione con Magna, fornitore ai vertici della categoria per il settore automotive. È stato proprio Sir Jim