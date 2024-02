Incidente terribile in una gara di rally | morto pilota di appena 15 anni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il ragazzo e il suo cohanno perso il controllo della macchina e sono finiti in un fiume durante una delle ultime corse Tragedia nel. Undi 15e il suo cosono morti dopo che la loro auto è uscita di strada ed è finita in un fiume durante un evento disprint a Paparoa, nel nord della Nuova Zelanda. La polizia ha identificato le vittime dell’in Brooklyn Horan, ragazzino, e nel trentacinquenne Tyson Jemmett. Un investigatore ha fatto chiarezza sul caso sostenendo che l’auto era scivolata fuori da una strada sterrata e in un fiume gonfio di pioggia. Macchina di– Notizie.com“I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di questi due concorrenti, e a tutti coloro che sono coinvolti nell’Arcadia Road ...