Incidente sul lavoro | Francesco morto schiacciato dal terreno di uno scavo | aveva 23 anni

(Di martedì 27 febbraio 2024) Drammaticosul, nel Foggiano. Un giovane operaio è deceduto quest’oggi, in località ‘Contessa’, in agro di Stornara, durante i lavori di messa in opera di un impianto di irrigazione. Secondo la prima ricostruzione l’operaio, originario di Stornara, sarebbe statodalaccumulato in corrispondenza delloeffettuato. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e il personale del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche o carabinieri che hanno avviato le indagini.Leggi anche: Camionista muoreda tir in manovra nel piazzale Amadori: Gaetano investito da un collegasolamente 23Il giovane operaio...