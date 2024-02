(Di martedì 27 febbraio 2024) A investirlo è stato un collega che stava effettuando le operazioni di carico e scarico e non si è accorto del suo passaggio

Casale Marittimo (Pisa), 27 febbraio 2024 – Un altro Incidente sul lavoro . È accaduto nel primo pomeriggio di oggi in uno stabilimento industriale nel ... (lanazione)

Un giovane Operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto alla periferia di Stornara nel Foggiano . Stando alle prime notizie l' Operaio era ... (quotidiano)

Incidente sul lavoro a Teramo, operaio di 66 anni muore schiacciato da un Tir in uno stabilimento Amadori: Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ... Amadori ha poi espresso cordoglio per l’accaduto in un comunicato: "A seguito dell'Incidente mortale accaduto nel piazzale dell'area logistica di ...repubblica

Stornara, operaio di 23 anni muore sul lavoro: A Stornara, nel Foggiano, un operaio di 23 anni è morto durante i lavori di messa in opera di un impianto di irrigazione nelle campagne.lettera43

Scontro auto-scooter in piazza Stazione, due giovani feriti lievemente: Incidente ad Agrigento in piazza Stazione nei pressi della Banca d’Italia. Nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti uno scooter con a bordo due ragazzi e un’auto. Dopo l’impatto i due ragazzi sono ...grandangoloagrigento