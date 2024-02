Incidente in A11 | camion salta la carreggiata | code in entrambe le direzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lucca, 27 febbraio 2024 –in A11 nel pomeriggio di oggi, martedì 27 febbraio. Un autoarticolato ha fatto un salto dial km 66+600 tra Capannori e l’allacciamento con il raccordo Lucca-Viareggio. Fortunatamente, come comunicato dalla polizia stradale, non risultano esserci feriti. Ma l’ha avuto comunque ripercussioni sul traffico. Si registrano 1 km di coda tra Capannori e l’allacciamento con il raccordo Lucca-Viareggio in direzione Pisa e 1 km di coda tra l’allacciamento con l’A12 e Lucca Est in direzione Firenze. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Montecatini per i rilievi e il ripristino della circolazione.