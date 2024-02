autocisterna d'ossigeno puro si ribalta sulla A1 nel Reggiano: Incidente sulla A1 poco dopo le 15 di oggi, al km 150 Sud, nel tratto reggiano all'altezza di Rubiera, tra le province di Reggio Emilia e Modena. Un'autocisterna che trasportava ossigeno puro si è ...ansa

Autoarticolato sopra il new jersey, tragedia sfiorata a Lucca sull’autostrada: Tragedia sfiorata sull'autostrada A11, nei pressi dell'uscita Lucca Est. Un autoarticolato che viaggiava in direzione Firenze ha infatti sbandato più volte sulla sua sinistra, demolendo per diversi me ...noitv

Incidente in A1, autocisterna carica di ossigeno puro si ribalta: grave il conducente: Reggio Emilia, 27 febbraio 2024 - Incidente sulla A1 poco dopo le 15 di oggi, al km 149 Sud, nel tratto reggiano all’altezza di Gazzata di San Martino in Rio, tra le province di Reggio e Modena.ilrestodelcarlino