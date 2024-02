Incendio Valencia | Anpe | negli edifici non c' era poliuretano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) In relazione al tragicodel complesso Campanar aed alle informazioni riportate da alcuni organi di informazioni sulla vicenda, l'Associazione NazionaleEspanso () ha diffuso una nota nella quale sottolinea che l'associazione spagnola IPUR ha precisato che "coinvolti non era presenteespanso rigido né con funzione di isolante termico né come componente dei pannelli compositi in alluminio utilizzati come rivestimento con funzione anti pioggia". "La citazione delin relazione all'evento, risultata priva di riscontri - aggiunge l'- ha purtroppo contribuito a danneggiare l'immagine di un materiale di ampio e diversificato utilizzo in moltissimi settori; non ...