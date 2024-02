Incendio in una Rsa con 240 pazienti | situazione drammatica

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una scia di preoccupazione ha attraversato la comunità di Limbiate, nella provincia di Monza e Brianza, ieri sera, a causa di unscoppiato in una Residenza Sanitaria Assistita (Rsa). L’evento ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, mentre le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Le fiamme hanno preso origine in una camera situata al primo piano della struttura a tre piani, la quale ospita un totale di 240. Fortunatamente, grazie alla prontezza delle procedure di emergenza, non si sono registrati feriti nell’incidente. Il rapido intervento dei vigili del fuoco è stato essenziale per circoscrivere l’e proteggere la vita e l’incolumità degli ospiti della struttura. Le squadre di soccorso sono giunte sul posto con due autoscale, due autopompe e due carri soccorso, ...

Sono nove i corpi recuperati dai due palazzi bruciati nell'inferno di fuoco a Valencia , e non dieci, come inizialmente indicato, mentre una decima persona ... (leggo)

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti stamattina a Stia , in provincia di Arezzo , per un incendio in un' abitazione L'articolo Arezzo : paura per un ... (firenzepost)

Limbiate (Monza e Brianza) – Vigili del fuoco in azione in Brianza, a Limbiate . L’allarme è scatta to nella serata di oggi, lunedì 26 febbraio, per un incendio ... (ilgiorno)

Incendio nella rsa Attanasio di Limbiate: evacuati 40 anziani ospiti della struttura: Fiamme nella rsa Attanasio di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. L’Incendio si è sviluppato lunedì sera intorno alle 21 presso una struttura protetta sita in via Trieste. L’innesco è avvenuto ...milano.repubblica

Incendio in Rsa con 240 anziani in Brianza, nessun ferito: I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera per un Incendio scoppiato in una Rsa a Limbiate (Monza e Brianza) per cause che sono ancora in corso di accertamento. Le fiamme si sono sviluppate in una ...ansa

Bonifica a Lo Uttaro e falda acquifera: «Il piano va avanti»: Messa in sicurezza permanente della falda acquifera dell'Area Vasta Lo Uttaro, la nuova conferenza dei servizi, chiesta a gran voce dagli ambientalisti, ci sarà. In una lettera di ...ilmattino