Incendio a Introbio | distrutta una villa In salvo marito e moglie

(Di martedì 27 febbraio 2024)(Lecco), 27 febbraio 2024 – Undi vaste proporzione ha completamente devastato parte di una, in Valsassina, ieri sera lunedì 26 febbraio. L'I due inquilini,molto conosciuti in paese, hanno provato a spegnere il rogo. Quando hanno compreso che ormai era tardi e che non c'era nulla da fare per casa loro, sono riusciti a mettersi inda soli. Le fiamme sono divampate lunedì sera, nella zona del centro del borgo montano. Si sarebbero propagate all'ultimo piano, nella zona del sottotetto e del tetto, le porzioni di immobile risultate poi più danneggiate. I soccorsi Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco di sei squadre del comando provinciale di Lecco e dei distaccamento ...

